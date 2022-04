Migranti: Fico, 'profughi sono profughi, non c'è distinzione'

28 aprile 2022 a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "I profughi sono profughi. Anche profughi che arrivano dall'Ucraina e non sono ucraini ma abitavano lì, sono profughi. Non c'è distinzione. E' chiaro e deve essere così". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, a Lampedusa per la manifestazione 'Lampedusa, isola di piace' promossa dall'amministrazione comunale che si terrà fino al 30 aprile a chi gli chiede se ci sia un rischio di contrapposizione tra profughi ucraini e quelli che arrivano dal Sud del mondo.