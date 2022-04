Italia-Canada: colloquio Draghi-Trudeau, focus su guerra Ucraina e relazioni bilaterali

28 aprile 2022 a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il primo ministro del Canada, Justin Trudeau. I due leader hanno ribadito l'eccellente stato delle relazioni bilaterali e le prospettive di ulteriore rafforzamento, con particolare riguardo alla sicurezza energetica ed alimentare, nonché l'approccio coeso in ambito transatlantico e sui principali temi internazionali. Al centro dell'attenzione la guerra in Ucraina, il coordinamento dei principali partner per far fronte alle sue gravi conseguenze e l'impegno comune per assistere la popolazione e le istituzioni ucraine. Lo rende noto Palazzo Chigi.