Infortuni: Amazon, investiti 10 mln nel 2021 in progetti per sicurezza sul lavoro

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - In occasione della Giornata mondiale della salute e sicurezza sul posto di lavoro, Amazon ha annunciato che nel 2021 ha investito oltre 10 milioni di euro in progetti specifici legati al miglioramento della sicurezza e nell'acquisto di nuove dotazioni. L'azienda ha inoltre erogato 500.000 ore di formazione sulla sicurezza per i suoi dipendenti.

"La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti è la nostra priorità. Siamo famosi per essere l'azienda più orientata al cliente del mondo, ma non solo. Vogliamo anche essere il miglior datore di lavoro e il posto più sicuro in cui lavorare" spiega Giovanni Della Corte, senior regional health safety manager South Europe di Amazon. "Per questo motivo, ci impegniamo ogni giorno affinché i nostri dipendenti possano beneficiare del supporto delle tecnologie più avanzate in termini di standard ergonomici e di sicurezza".

Come ulteriore prova del suo impegno nei confronti della salute e della sicurezza sul lavoro, Amazon ha annunciato che, a partire dal 28 aprile e per una settimana, il programma di tour virtuali nei centri di distribuzione in Italia sarà focalizzato sui temi della sicurezza e della tecnologia a supporto dei dipendenti.