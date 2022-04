Fdi, torna in campo Carlo Fidanza

28 aprile 2022 a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Torna in campo Carlo Fidanza, europarlamentare di Fdi e capo-delegazione del partito in Ue, dopo l'autosospensione del primo ottobre, a seguito della sua partecipazione a una cena elettorale a Milano in compagnia di esponenti di estrema destra del capoluogo lombardo. Il nome di Fidanza infatti è nel programma della conferenza programmatica del partito di Giorgia Meloni, al via domani.

La mattina di domenica è tra i curatori del tavolo dal titolo 'Essere conservatori in Europa', assieme ad altri esponenti italiani di Ecr, assieme a Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Giuseppe Milazzo, Nicola Procaccini, Vincenzo Sofo, Raffaele Stancanelli. Previsto l'intervento di Raffaele Fitto (co-presidente gruppo Ecr al Parlamento europeo) alle 11.30. che precederà l'interento conclusivo di Giorgia Meloni.