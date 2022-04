Energia: Cingolani a P.Chigi, riunione con Garofoli e tecnici sul dl

28 aprile 2022 a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani è arrivato a Palazzo Chigi per prendere parte a una serie di riunioni sul dl energia, atteso lunedì sul tavolo del Cdm. In questo momento si sta tenendo una riunione sul provvedimento presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli e i tecnici a lavoro sul dossier. Anche il premier Mario Draghi, che non sta prendendo parte alla riunione con Cingolani e Garofoli, è al lavoro a Palazzo Chigi, dove è arrivato questa mattina attorno alle 8.