Digitale, Osservatorio SumUp, in 1 anno +35,6% giovani imprenditori cashless

28 aprile 2022

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Piccoli e medi imprenditori, commercianti e professionisti sempre più giovani e cashless. Stando all'Osservatorio Small Business di SumUp in Italia, tra il 2021 e il 202, sono cresciuti del 35,6% i giovani imprenditori tra i 25 e i 29 anni titolari di un Conto Aziendale SumUp e del 66,6% quelli tra i 20 e i 24 anni. Gli analisti rilevano che diminuiscono i prelievi di contanti, che a marzo 2022 risultano del 36,3% inferiori rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre sono sempre più diffusi gli acquisti online e le modalità di pagamento contactless.

Secondo lo studio, la spesa dei commercianti si concentra prevalentemente su alimentari e utility e cresce l'acquisto di carburante, soprattutto tra febbraio e marzo 2022 (+15%). "Dalla ricerca emerge uno spaccato interessante delle tendenze di spesa e di consumo degli imprenditori italiani, che inevitabilmente riflettono anche gli attuali cambiamenti economici cui stiamo assistendo a livello globale" sottolinea Umberto Zola, Growth Marketing Lead - Merchant Bank di SumUp. "La pandemia - sottolinea il manager- ha messo in difficoltà le aziende di tutte le dimensioni, per cui è senz'altro incoraggiante cominciare a vedere come i giovani si stanno stabilizzando e avviando attività in proprio".

"Più in generale, i dati mostrano chiaramente il peso che stanno assumendo la spesa online e i pagamenti cashless, dovuto alla spinta alla digitalizzazione portata dalla pandemia. In SumUp abbiamo l'obiettivo di supportare i nostri commercianti nel miglior modo possibile, adattando i nostri servizi per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del panorama aziendale. Proprio l'analisi di queste tendenze ci permette di affiancare al meglio i nostri clienti nelle loro attività" commenta anxcora Zola. I dati mostrano, in particolare, che a possedere un Conto Aziendale SumUp nel primo trimestre 2022 sono soprattutto i commercianti tra i 45 e i 49 anni (14,6%% del totale), seguiti dagli imprenditori tra i 40 e i 44 anni (14,1%). I più giovani (tra i 20 e i 29 anni) rappresentano quasi l'11%, ma sono in crescita rispetto al primo trimestre del 2021, quando rappresentavano il 7,4%.