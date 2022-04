Corri anche tu per aggiudicarti questo veicolo commerciale sportivo della limitata "RSQ8 Signature Edition" con 800 CV e 1.000 Nm

28 aprile 2022 a

KEMPTEN, Germania, 28 aprile 2022 /PRNewswire/ -- L'RS Q8 è il modello più potente della serie Q di Audi. Prestazioni sportive e l'eleganza tipica di un SUV coupé di fascia elevata sono le caratteristiche principali di questo veicolo con gli inconfondibili quattro anelli della casa automobilistica. Con la nuova e limitata RSQ8 Signature Edition, ABT Sportsline ha ulteriormente migliorato l'esclusività sportiva di questo modello di base. Fedele al suo motto "Dalla pista alla strada", l'azienda tedesca ha trasformato il SUV veloce in un veicolo commerciale sportivo. Facendo riferimento al 1986, anno di fondazione di ABT, esperti meccanici hanno realizzato a mano solo 96 modelli. Un massimo di otto al mese. "Solo chi lavora lentamente può creare qualcosa di intramontabile", afferma Hans-Jürgen Abt, Socio amministratore. Tuttavia, non è solo il numero limitato di questo modello a suscitare il desiderio di possederne uno. Oltre all'accattivante linea dell'RSQ8 Signature Edition, il motore biturbo V8 ora produce ben 800 CV (589 kW). Questo modello speciale segue quindi la Johann Abt Signature Edition basata sull'Audi RS 6 presentata nel 2021 per celebrare il 125° anniversario della casa automobilistica. È pertanto solo il secondo modello di veicolo di ABT Sportsline a ottenere la denominazione "Signature Edition" e quindi il più alto livello di esclusività. Il veicolo presenta anche caratteristiche della tradizione dei maggiori esperti al mondo di componenti aftermarket del settore automotive per Audi e VW.

Grazie all'esperienza maturata con innumerevoli gare unita a un artigianato di altissimo livello, i progettatori ABT sono riusciti a ottenere altri 200 CV dal motore dell'RS Q8. In soli 3,2 secondi, il veicolo commerciale sportivo di ABT Sportsline passa da 0 a 100 chilometri l'ora, con una velocità di 0,6 secondi in più rispetto alla sua controparte di produzione. È letteralmente emozionante per il conducente sentirsi pressato contro il sedile dai 1.000 Newton metri equamente distribuiti alle quattro ruote grazie alla costante trazione integrale. La propulsione si ferma solo a 315 km/h. Le eccezionali performance di questo veicolo sono dovute all'esclusivo upgrade delle prestazioni ABT Power R*. L'intercooler e il turbocompressore, appositamente sviluppati per i modelli Signature Edition, in combinazione con l'unità di controllo ad alta tecnologia ABT Engine control (AEC), garantiscono una velocità straordinaria. Il sistema di abbassamento elettronico ottimizzato ABT Level Control garantisce sempre una tenuta sicura su strada. Il rombo deciso è orchestrato da un sistema di scarico ABT in acciaio inossidabile, che scorre in due tubi a doppia estremità con un diametro di 105 millimetri.

Come per la Johann Abt Signature Edition, è presente ancora una volta un kit aerodinamico completo con una struttura superficiale speciale e completamente diversa. "Signature Carbon Bold" è il motto di questa edizione per l'elevato numero di componenti aggiuntivi. La straordinaria struttura migliora ad esempio l'estetica degli inserti della mascherina anteriore, delle alette anteriori e delle minigonne, tra cui la griglia di aspirazione dell'aria e il flusso d'aria ottimizzato, l'inserto della griglia anteriore, le estensioni del parafango, gli specchietti retrovisori, gli accessori della striscia della porta, il set del pannello posteriore, l'inserto della minigonna posteriore e lo spoiler posteriore. La parte di ventilazione del passaruota e il bordo posteriore dello spoiler sono realizzati in fibra di carbonio nera lucida.

I cerchi forgiati di tutte le Signature Edition sono assolutamente unici nel design e non sono presenti nel modello della collezione standard. La HIGH PERFORMANCE "Signature Edition 23 glossy black" qui mostrata, evidenzia già le sue ragguardevoli dimensioni nel nome del modello. La ruota con le caratteristiche lettere SE è ancora più grande rispetto a quella della Johann Abt Signature Edition. I pneumatici corrispondenti misurano 295/35 R23.

Negli interni dell'RSQ8 Signature Edition, l'orgoglioso proprietario può aspettarsi materiali eccellenti come l'Alcantara e dettagli che, in termini di originalità, vanno ben oltre lo standard di serie del modello RS e anche dei modelli R di ABT Sportsline. Per citare solo uno dei molti aspetti distintivi di quest'auto, ricordiamo l'elaborata impuntura a rombi dei sedili nonché la ricercatezza dei tappetini dell'abitacolo e del vano portabagagli. Inoltre, lo schema della superficie "Signature Carbon Bold" si ripresenta nuovamente, ad esempio sulla chiusura del volante o sui pannelli decorativi. Per trasmettervi immediatamente la sensazione di avere di fronte un veicolo eccellente, questo modello RS Q8 presenta un logo ABT in rilievo sui poggiatesta e la scritta RSQ8 Signature Edition ricamata sullo schienale dei sedili. Caratteristiche distintive sono presenti anche nel bracciolo centrale, sui tappetini e nelle luci di ingresso integrate.

Anche se ogni componente artigianale dell'RSQ8 Signature Edition è qualcosa di speciale, un dettaglio esclusivo contribuisce ulteriormente a distinguere questo modello rendendo ognuno dei 96 veicoli ad alte prestazioni straordinariamente unico. Una time capsule nella console centrale contiene un frammento del trofeo del primo vincitore di Johann Abt, che il nipote del fondatore vinse in una gara nella sua città natale di Kempten. Da oltre 60 anni, la famiglia e l'azienda custodiscono questo DNA da corsa metallico come un vero tesoro. E ora, in ogni veicolo, un piccolo pezzetto di questo inestimabile trofeo racconta una storia di photo finish, pole position e oltre 300 vittorie che ABT Sportsline ha ottenuto su innumerevoli piste da corsa in tutto il mondo. Dalle 18:00 di oggi, 28/04/2022, puoi seguire il video della Signature Edition sul canale YouTube di ABT e sui canali social media Instagram e Facebook di ABT Sportsline.

*I dati sulle prestazioni del motore sono conformi alle disposizioni dell'EWG/80/1269. Il processo e il produttore del dinamometro sono stati certificati e autorizzati dal costruttore del veicolo. Per ulteriori dettagli, visitare il sito web www.abt-sportsline.com/performance-measurement.

