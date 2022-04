Calcio: Bologna fa visita a Mihajlovic , 'mi avete fatto ringiovanire di 10 anni, vi voglio bene'

28 aprile 2022 a

Bologna, 28 apr. - (Adnkronos) - Visita a sorpresa per Sinisa Mihajlovic. Il giorno dopo la vittoria contro l'Inter, il Bologna si è recato all'ospedale Sant'Orsola per festeggiare il risultato con il suo allenatore, ricoverato dal 29 marzo nella struttura per delle terapie contro la malattia. La squadra, dopo aver effettuato l'allenamento mattutino, si è presentata sotto la stanza che ospita Mihajlovic. L'allenatore si è affacciato alla finestra e ha salutato i giocatori che lo hanno acclamato con applausi e il coro "Sinisa on fire" dal cortile sottostante. "L'altra volta dopo il Brescia eravate venuti per pulirvi la coscienza, ora lo meritate - le parole di Mihajlovic alla squadra - Mi avete fatto ringiovanire di dieci anni, vi voglio bene".

Non è la prima volta che il Bologna fa visita a Mihajlovic in ospedale dopo una vittoria. Il precedente risale al 15 settembre 2019, quando la squadra si presentò al Sant'Orsola dopo il successo in rimonta contro il Brescia. "Non abbiamo fatto una grande partita, mercoledì ne parliamo" disse Mihajlovic alla squadra. Adesso il contesto è ben diverso visto che il Bologna si trova in una posizione di classifica tranquilla, è reduce da cinque risultati utili consecutivi e ha fermato Juventus, Milan e Inter nell'ultimo mese.