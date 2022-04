Calcio: Agnelli, 'progetto Allegri molto valido e di lungo periodo'

28 aprile 2022 a

a

a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "La Coppa Italia? Ogni trofeo conta, il più importante credo sia il campionato. In altre competizioni non sempre la più forte conta, quella con più appeal è la Champions, ma ogni titulo, come direbbe qualcuno, conta". Lo ha detto Andrea Agnelli, presidente della Juventus, durante il suo intervento all'evento 'Il Foglio a San Siro'. "Rimpianti per questa stagione? Ogni stagione per chi non vince porta qualche rimpianto. Quest'anno tanti momenti negativi. Il progetto Allegri? E' un progetto molto valido, con Lapo ci divertiamo, scherziamo, ha queste qualità di intervenire con battute interessanti. Max ha riportato solidità. Se due settimane fa potevamo avere dei rimpianti di non essere a competere per lo scudetto, non essere felici è difficile, abbiamo un progetto di lungo periodo, conosciamo e sappiamo quello che vogliamo ottenere, sapevamo che quest'anno sarebbe stato difficile", ha aggiunto Agnelli.