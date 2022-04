Bollette: Salvini, 'eccellenze italiane a rischio, servono almeno 5 mld'

28 aprile 2022 a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Il caro bollette penalizza famiglie, imprese, enti locali e addirittura storiche realtà produttive. Le eccellenze italiane sono a rischio. Il governo deve stanziare e garantire almeno 5 miliardi di euro”. Così Matteo Salvini, che cita il caso di "un produttore del famoso Basilico di Prà, a Genova. Si tratta di un'azienda attiva dai primi dell'800 a Pra', nel ponente di Genova, luogo d'eccellenza per questa coltivazione anche per le condizioni climatiche e l'esposizione dei terreni. Peraltro è un esempio di impossibilità di delocalizzare la produzione, anche in territori vicini".

"A febbraio 2021 aveva pagato 17.970,79 euro di gas, diventati 16.116,38 a febbraio. Nel giro d un anno, i costi sono lievitati: 27.748,01 euro a gennaio 2022 e 25.947,31 a febbraio 2022", ricordano dalla Lega.