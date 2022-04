Bergamo: spara e uccide vicino di casa per 'conflitto' tra condomini

28 aprile 2022 a

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - Una lite legata a un conflitto tra condomini che andava avanti da tempo è il motivo che avrebbe armato la mano di una 71enne che stamane, alle 8 circa, ha fatto fuoco nello stabile di via Brasside a Treviglio, in provincia di Bergamo, uccidendo un vicino di casa e ferendo in modo grave la moglie. La lite, spiegano i carabinieri intervenuto sul posto, è scoppiata all'esterno dello stabile condominiale tra l'arrestata e il 64enne, "lite nata per futili motivi, ma in un contesto di risalente conflittualità tra i tre protagonisti".

Al culmine del litigio la 71enne sarebbe rientrata in casa, avrebbe preso la pistola regolarmente detenuta e avrebbe sparato diversi colpi all'indirizzo dell'uomo, colpendolo "più volte al torace". Colpi che si sono rivelati mortali. Sentiti i colpi di pistola e affacciatasi al balcone del proprio appartamento al terzo piano, la moglie della vittima sarebbe scesa subito in strada per soccorrere il marito, "venendo tuttavia a sua volta colpita con altri colpi di pistola".

Allertati i soccorsi da parte di alcuni condomini, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno fermato, all'interno del proprio appartamento, la 71enne che deve rispondere di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio. La donna ferita invece è stata trasportandola in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, dove è tutt'ora ricoverata in pericolo di vita.