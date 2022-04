BalconiAmo, l'evento per Milano più verde

28 aprile 2022 a

(Adnkronos) - Cia Agricoltori Milano, in collaborazione con MM Spa, presenta balconiamo, una iniziativa finalizzata ad incrementare la presenza del verde sui balconi milanesi per contribuire a migliorare il benessere dei cittadini, educarli alla cura e al riconoscimento delle piante coltivate, creare biodiversità e proporre una nuova estetica della città.

Alla presenza di Elena Grandi, Assessora all'Ambiente e Verde della Città di Milano, balconiamo si svolgerà sabato 30 aprile dalle ore 11 presso Cascina Nascosta (Parco Sempione), dove verrà allestito un balcone con piante ornamentali, da frutta, da orto e aromatiche, con dei professionisti del verde che spiegheranno come comportarsi per garantire alle piante una lunga e rigogliosa vita.

L'obiettivo di balconiamo è quello di creare e diffondere in modo più omogeneo il verde presente a Milano e migliorare la conoscenza dell'immenso patrimonio vegetale della città, partecipando in modo attivo alla vitalità dell'ecosistema e cogliere i benefici che da esso derivano.

Durante l'evento l'Assessora Grandi, il presidente di MM spa Simone Dragone e il Direttore di Cia Agricoltori Milano Paola Santeramo, distribuiranno dei kit, donati da Cia e contenenti tutto ciò che è necessario per effettuare una prima esperienza di gestione del verde domestico, a rappresentanti della comunità milanese (enti, istituzioni accademiche, rappresentanti locali, fondazioni benefiche) per sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza circa l'importanza ambientale e culturale dell'iniziativa.

balconiamo è parte del progetto Coltiviamo Benessere nel quadro del quale Cia ha già realizzato due importanti iniziative: “Braccia prestate all'agricoltura”, in collaborazione con il Liceo Classico Parini dedicato ai giovani e la “Guida agli alberi di Milano”, che ha come scopo quello di far conoscere il ricco patrimonio arboreo milanese.

Grazie alla collaborazione con MM spa, le attività rivolte alla promozione di un approccio consapevole, responsabile e conservativo dell'ambiente e di tutto ciò che lo riguarda, acquisiscono una dimensione più ampia grazie alla presenza di un'azienda che da sempre si adopera per migliorare l'urbanistica e sviluppare il territorio in concerto con una crescita culturale, economica e sociale della comunità.

Una collaborazione che ha con balconiamo il suo punto di partenza e che si svilupperà attraverso futuri progetti, sempre dedicati alla rigenerazione urbana finalizzata al rispetto dell'ambiente coerentemente con una maggiore presa di coscienza da parte dei cittadini.

La presenza dell'Assessora Grandi a balconiamo, oltre che un attestato di stima verso l'iniziativa, è soprattutto la dimostrazione del grande impegno dell'Amministrazione verso la salvaguardia dell'ambiente e di una costante volontà di coinvolgere i cittadini verso un approccio più consapevole ad uno stile di vita finalizzato al benessere, in coabitazione del verde che li circonda e rispettosi di esso.