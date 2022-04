Anav, cambio ai vertici: Biscotti designato nuovo presidente

28 aprile 2022 a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - È Nicola Biscotti il nuovo presidente designato per il prossimo quadriennio 2022/2026 di Anav, l'Associazione del trasporti di passeggeri con autobus di Confindustria. Biscotti ha raccolto l'unanimità dei voti nel corso del Consiglio Generale dell'Associazione che si è svolto oggi a Roma. La presentazione del programma e della squadra del Presidente designato avverrà in occasione della prossima riunione del Consiglio Generale in programma a maggio e l'investitura ufficiale sarà poi formalizzata nell'assemblea annuale del 23 giugno a Roma.

Anav rappresenta una parte fondamentale e qualificata del settore del trasporto collettivo con 35.000 addetti e quasi 29.000 autobus per un fatturato che, negli anni pre-Covid, raggiungeva i 2,6 miliardi di euro annui. Anav aderisce anche a Federtrasporto e Federturismo, quale componente della mobilità collettiva e turistica del sistema confederale. Biscotti, classe 1958, una laurea in Giurisprudenza, coniugato e con due figli, vanta una lunghissima esperienza e incarichi di rilievo in ambito associativo. Già due volte ai massimi vertici di Anav, di cui è stato Presidente nei quadrienni 2004-2008 e 2012-2016, e attuale componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale dell'Associazione, Biscotti è stato anche Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Puglia e poi di Confindustria Foggia, nonché componente di Giunta di Confindustria ininterrottamente dal 1995 al 2009.

Come imprenditore Nicola Biscotti opera in tutto il trasporto con autobus essendo a capo di un gruppo di aziende attive, con i marchi Acapt e Saps, in tutti e tre i comparti del settore: trasporto pubblico locale, linee a lungo raggio nazionali ed internazionali, noleggio autobus con conducente. Ricopre, in particolare, la carica di Amministratore Unico di Saps e di Direttore Generale di Acapt, oltre che di componente del consiglio di Amministrazione di Cotrap, consorzio che raggruppa oltre 60 aziende di trasporto pubblico locale operanti nella Regione Puglia. Nel suo curriculum attuale anche la carica di Componente della Giunta della Camera di Commercio di Foggia e di Confindustria Foggia nonché Amministratore Sia Srl, società immobiliare controllata da Anav.