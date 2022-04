Ucraina: Faraone, 'M5S vuole che Petrocelli resti, regolamento non c'entra'**

28 aprile 2022 a

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Prendiamo atto che il M5S non ha alcuna intenzione di far decadere Petrocelli da presidente della commissione Esteri, le parole della capogruppo Castellone non lasciano dubbi in proposito". Così il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

"La decisione di non intervenire per spostare Petrocelli , peraltro appellandosi a un regolamento che invece consente dj farlo ,dimostra ancora una volta l'ambiguità di un partito che ha una posizione preoccupante ed ambigua sulla guerra. Continueremo a chiedere al M5S di indicare una soluzione immediata alla vicenda Petrocelli”.