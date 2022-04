Bce: de Guindos, 'Consiglio direttivo preoccupato per rischi frammentazione'**

28 aprile 2022 a

Roma, 28 apr. -(Adnkronos) - Nell'Eurozona "la frammentazione è negativa ma dobbiamo distinguere, perché non sono tutte identiche: il Consiglio Direttivo è preoccupato per una potenziale frammentazione perché può ostacolare la trasmissione della nostra politica monetaria". Lo afferma il vice presidente della Bce Luis de Guindos, presentando il rapporto 2021 dell'Eurotower al Comitato Affari Economici del Parlamento Europeo, aggiungendo come nel Consiglio "non abbiamo discusso di strumenti concreti ma solo di principi generali".