Vip: Wanda Nara, 'famiglia sofferto finto flirt Brozovic, Mauro costretto ad addio Inter'

27 aprile 2022 a

a

a

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - "Noi siamo una famiglia tradizionale e questa storia ci ha portato problemi in famiglia e fuori. I miei figli andavano a scuola e questa vicenda ha fatto soffrire tutta la famiglia, ci è costata tanti problemi nel lavoro a mio marito e a me che sono la sua procuratrice. Tutto quello che c'è scritto nell'articolo non è vero: non ho mai avuto nessuna relazione con Marcelo Brozovic". A parlare è Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, testimone nel processo che la vede come parte civile contro Fabrizio Corona 'colpevole' di aver diffuso - nel febbraio 2019 - sul suo sito un articolo dove parlava di un presunto divorzio tra Icardi e la moglie a causa del tradimento della showgirl argentina con l'allora compagno di squadra.

Un articolo che a dire della donna cambia gli equilibri nel club nerazzurro e nello spogliatoio. "Dopo quello sono iniziati i problemi e Mauro ha cambiato squadra: l'Inter gli ha fatto pesare tanto questa situazione. Gli hanno fatto storie: dicevano che lui doveva cambiare squadra, doveva cambiare procuratore. Gli hanno tolto la fascia di capitano e non penso per il rendimento nella squadra. Questa storia ha generato un disagio grande col club e i dirigenti".