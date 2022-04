Pnrr: Vezzali, 'piena partecipazione enti interessati e gioco squadra grande soddisfazione'

27 aprile 2022 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - All'esito della chiusura degli avvisi del Pnrr Sport e Inclusione sociale, il Dipartimento per lo Sport comunica che sono giunte circa 500 manifestazioni di interesse. Il tasso di partecipazione degli enti coinvolti è stato pressoché totale e ha compreso il 91% delle Federazioni sportive, di cui il 100% delle Federazioni Paralimpiche, e il 97% dei Comuni aventi diritto.

“La piena partecipazione degli enti interessati e il gioco di squadra messo in campo mi riempiono di grande soddisfazione. Ora subito al lavoro per analizzare la documentazione ricevuta e avviare il maggior numero di cantieri possibile al fine di consentire a un sempre più crescente numero di persone lo svolgimento di una sana pratica sportiva in ambienti adeguati e funzionali, in coerenza con la riforma in atto che inserirà le attività sportive nella carta costituzionale”, ha spiegato la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali.