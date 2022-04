27 aprile 2022 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Proporre un patto alle imprese che subordini gli aiuti anche al rinnovo e all'adeguamento dei contratti, come ha fatto il ministro Orlando, non è un ricatto. Perché in presenza di una crisi sociale è difficile immaginare una ripresa". Lo scrive su Twitter la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando.