Covid: report Fiaso, raddoppiati ricoveri bimbi in ultima settimana

27 aprile 2022 a

a

a

Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) - Continua l'andamento altalenante dei ricoveri pediatrici per Covid: nella rilevazione del 26 aprile nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali aderenti alla rete sentinella Fiaso si osserva un raddoppio del numero, sia pur ridotto, dei pazienti. Sono, tuttavia, piccole cifre (in tutto 17 pazienti) ma per il 40% dei casi riguardanti neonati si tratta di figli di genitori (almeno uno dei due) non vaccinati. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) relativa alla settimana 19-26 aprile.