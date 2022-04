Covid: oggi 87.940 casi e 186 morti in Italia

27 aprile 2022 a

Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) - Sono 87.940 i nuovi casi di Covid e 186 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati aggiornati sui contagi. Da ieri sono stati effettuati 554.526 tamponi, con un tasso di positività al 15,85%. In lieve calo i ricoverati: - 173 ricoveri ordinari, -15 in terapia intensiva. In totale i ricoverati con sintomi sono 10.155 mentre i pazienti in terapia intensiva sono 394. In totale, dall'inizio dell'epidemia le vittime sono 163.113 e i casi 16.279.754.