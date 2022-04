Calcio: Rodgers, 'contro la Roma dovremo essere al top, Vardy non so se può giocare 90''

27 aprile 2022 a

Leicester, 27 apr. - (Adnkronos) - “Per arrivare in finale dobbiamo lavorare molto, molto duramente, come abbiamo fatto nelle altre due partite. Abbiamo di fronte un grande allenatore e giocatori fantastici. Dovremo essere al top. Per fortuna, l'elenco degli infortuni è al minimo, quindi non c'è altro da aggiungere”. Lo dice l'allenatore del Leicester Brendan Rodgers in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma, valida per la semifinale d'andata di Conference League. "Vardy? Non sono sicuro che possa giocare 90 minuti -prosegue Rodgers-. La partita di domani non è decisiva ma è importante riuscire a portare un risultato favorevole per il ritorno. Vogliamo imporre il nostro ritmo, il nostro calcio e usare il pubblico. I tifosi saranno importanti. Quando sono arrivato qui, a parte la stagione titolata, si trattava di restare competitivi campionato, volevamo cambiare quella mentalità. Adesso possiamo arrivare a una finale europea, ma dobbiamo guadagnarcela”.