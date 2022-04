Brescia: precipita dalla finestra di casa, grave un ragazzo

27 aprile 2022 a

Milano, 27 apr. (Adnkronos) - Un ragazzo di 25 anni è precipitato dalla finestra della sua abitazione ad Azzano Mella, comune in provincia di Brescia. Nell'impatto da un'altezza di circa 10 metri, il giovane ha riportato un trauma cranico commotivo, al volto e alle gambe ed è stato ricoverato in gravi condizioni (codice rosso) agli Spedali Civili di Brescia, riferisce l'Areu intervenuta con ambulanza, automedica ed elisoccorso. La dinamica dell'accaduto, su cui indagano i carabinieri, non è nota: il 25enne era solo in casa e non è stato ancora possibile stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.