Csm: Bonafede, 'da M5S approccio costruttivo ma no compromessi a ribasso'

01 aprile 2022

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Sulla riforma del Csm da parte del M5S c'è un "approccio costruttivo", ma "no a compromessi al ribasso". Lo scrive su Facebook l'ex Guardasigilli Alfonso Bonafede.

"Ieri la Camera ha approvato, in prima lettura, la legge sull'ergastolo ostativo. Come ho già detto, si tratta di un passo avanti importantissimo nella lotta alle mafie. Adesso bisogna affrontare il tema urgente della riforma del CSM (le cui elezioni si terranno tra qualche mese). Nell'agosto 2020 - ricorda Bonafede - il governo Conte 2 ha approvato la riforma a mia prima firma con l'obiettivo di bloccare: le porte girevoli tra politica e magistratura; le degenerazioni del correntismo tra magistrati. Purtroppo, oggi ci sono diversi nodi politici irrisolti: il M5s sta continuando ad avere un approccio costruttivo ma - su questo credo che siano d'accordo tutte le forze politiche di maggioranza! - è importante che non ci siano compromessi al ribasso. Dalla credibilità della giustizia passa l'affidabilità e la coerenza di uno stato di diritto", conclude.