Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "La Germania e l'Italia" insieme a tutti questi paesi che importano dalla Russia "stanno finanziando la guerra. Anche per questo l'Italia nell'ultimo consiglio europeo ha spinto così tanto insieme ad altri Paesi, verso il tetto al prezzo del gas. Non c'è un motivo sostanziale per cui prezzo gas sia così alto per gli europei". Così il premier Mario Draghi alla stampa estera.