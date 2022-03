29 marzo 2022 a

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - Si chiamava Carol Maltesi, 25 anni, attrice hard nota come Charlotte Angie, la donna uccisa, fatta a pezzi e buttata in un dirupo a Borno, in provincia di Brescia. La donna, secondo i carabinieri e la Procura di Brescia, sarebbe stata uccisa da un uomo di 43 anni, amico e vicino di casa della vittima nel Milanese.