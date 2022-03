Ucraina: Draghi, 'Putin? Si arriverà a tavolo pace, speriamo prima di distruzione paese'

25 marzo 2022 a

a

a

Bruxelles, 25 mar. (Adnkronos) - "Il modo migliore per dimostrare di volere la pace è cessare le ostilità e sedersi al tavolo, se non si fa questo è perché si spera di guadagnare terreno, ad un certo punto arriverà un tavolo di pace, ma speriamo arrivi prima della distruzione totale dell'Ucraina". Lo ha detto il premier, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo, spiegando il senso delle parole 'Putin non vuole la pace', pronunciate dal presidente del Consiglio.

"Gli sforzi fatti di poter parlare con Putin non hanno prodotto niente ma sono necessari, il giorno in cui questa volontà cambierà noi saremo lì" ha aggiunto " ad oggi non c'è stata nessuna manifestazione di cessate il fuoco, i bombardamenti sono continuati".