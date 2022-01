Calcio: Juventus, test atletici e lavoro con la palla per Vlahovic

29 gennaio 2022 a

a

a

Torino, 29 gen. - (Adnkronos) - La Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa focalizzando il lavoro sulla tecnica, e su sfide 'a salire', da uno contro uno fino a quattro contro quattro. Primo allenamento con la squadra bianconera anche per Dusan Vlahovic, che ha svolto test atletici, ma ha lavorato anche con la palla, esercitandosi sulla tecnica, sullo sviluppo della manovra e sul possesso. Domani e lunedì la Juventus riposa per tornare in campo martedì 1° febbraio.