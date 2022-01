Giustizia: Fi, 'serve riforma Csm radicale e profonda'

15 gennaio 2022 a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il Csm richiede una riforma radicale e profonda e non soluzioni di compromesso. Lo ribadiremo in modo chiaro anche mercoledì prossimo alla ministra Cartabia nel corso del dibattito sull'amministrazione della giustizia”. Lo affermano i deputati Pierantonio Zanettin, Roberto Cassinelli, Mirella Cristina, Veronica Giannone, Pietro Pittalis, Cristina Rossello e Matilde Siracusano, componenti della gruppo di Forza Italia in commissione Giustizia a Montecitorio.