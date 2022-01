14 gennaio 2022 a

a

a

New York, 14 gen. (Adnkronos) - A Wall Street il Dow Jones chiude in calo dello 0,56% a 35.911,81 punti mentre il Nasdaq guadagna lo 0,59% a 14.893,8 punti. Lo S&P 500 chiude in crescita dello 0,07% a 4.662,10 punti.