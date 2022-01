Calcio: Commisso, 'Vlahovic grande grazie alla Fiorentina, sia riconoscente'

13 gennaio 2022 a

Firenze, 13 gen. - (Adnkronos) - "Ci sono delle valutazioni in corso, ma Vlahovic è cresciuto qui e, qualunque cosa accada, dovrebbe essere riconoscente al club che gli ha permesso di arrivare dov'è ora". Lo dice il presidente della Fiorentina Rocco Commisso in merito al rinnovo di Dusan Vlahovic.

Il numero uno del club viola ha poi posto l'attenzione sulle cifre investite da quando è diventato proprietario della Fiorentina: "Io sono un animale diverso e spero di essere rispettato -sottolinea al 'Financial Times'-. Ci sono tantissime situazioni burocratiche che mi fanno letteralmente impazzire. Tutto ciò che ho fatto nel poco tempo che ho avuto a disposizione da quando sono alla Fiorentina è stato un successo, ma quello che mi sconvolge è che sembra che non ci sia un apprezzamento. Io non sono uno stupido americano: quando sono arrivato ho immesso nelle casse del club 80 milioni di euro per coprire le perdite, poi, con la pandemia che devastava le finanze, ho speso altri 90 milioni per costruire il nuovo centro sportivo. Considerando la spesa iniziale, fin qui ho investito ben 340 milioni. Io voglio rendere la Fiorentina autosufficiente, garantendo delle entrate che permettano di investire in giocatori sempre più forti e di competere con le migliori squadre italiane ed europee".

Poi una stoccata dopo che il progetto per un nuovo stadio è stato bloccato: "Per competere con le prime 20 squadre d'Europa dobbiamo raggiungere gli stessi livelli di entrate. E a questo ci possiamo arrivare soltanto grazie ai ricavi dello stadio".