Roma, 11 gen. (Adnkronos) - “Bene che non siamo più isolati a chiedere provvedimenti urgenti per il caro energia: è necessario intervenire con un corposo scostamento di bilancio nelle prossime settimane per aiutare famiglie e imprese. E ci auguriamo che l'Europa non torni indietro su gas e nucleare di ultima generazione come fonti green e finanziabili”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.