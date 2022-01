Milano: De Corato, 'più presidi forze dell'ordine contro gang o rischio banlieue'

07 gennaio 2022 a

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - "Se si continua ad affermare che la colpa e della cultura patriarcale come fa il Pd e non si affrontano di petto queste gang di giovani magrebini che si rendono sempre più protagonisti di atti di violenza in poco tempo ci troveremo nelle stesse situazioni delle banlieue parigine". Così Riccardo De Corato, assessore lombardo alla Sicurezza, interviene dopo le molestie nei confronti di alcune ragazze la notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano.

"Sono stato il primo a dichiarare che i gravissimi atti di violenza collettiva avvenuti nella nostra città riportano alla memoria quello che successe la notte di San Silvestro a Colonia e in altre città tedesche nel 2016 quando gruppi di giovani stranieri prevalentemente mussulmani aggredirono decine di ragazze e donne che si trovavano in piazza e nei locali per i festeggiamenti. Nei Paesi nordafricani questa pratica è tristemente nota come 'Taharrush gamea' che significa molestia collettiva", aggiunge.

"Solo oggi, dopo 7 giorni di silenzio assordante il sindaco di Milano denuncia con un comunicato stringato gli episodi di violenza avvenuti la notte di Capodanno definendoli gravissimi. Non so quale soluzione possa trovare Beppe Sala, visto che ha escluso più volte il presidio di forze dell'ordine che sarebbe, invece, l'unica misura in grado di tamponare questo fenomeno dilagante", conclude De Corato.