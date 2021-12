Scuola: Giannelli (presidi), 'ffp2 per tutti, anche studenti vanno attenzionati'

28 dicembre 2021 a

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Se la vaccinazione degli studenti non raggiunge rapidamente percentuali elevate vanno cercate alternative che integrino il sistema messo in piedi. Noi abbiamo chiesto la dotazione di mascherine Ffp2 per tutti, anche se senz'altro l'acquisto di Ffp2 per tutta la popolazione studentesca innesca un problema di spesa non indifferente". Così con l'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli torna sul tema ffp2 a scuola ed aggiunge: "Una cosa è prevedere ffp2 solo nei casi previsti dal decreto del 24 dicembre; un'altra a tutto il personale, per cui la spesa sarebbe 10 volte superiore; ed un'altra ancora preventivare la dotazione di ffp2 a tutti gli studenti, con costi 100 volte superiori. Ma una cosa è certa - conclude Giannelli - oltre al personale scolastico, anche gli studenti vanno attenzionati".