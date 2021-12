Sport: Berruto (Pd), 'vada in art. 9 Costituzione con l'ambiente, si può fare entro il 2023'

07 dicembre 2021 a

Roma, 7 dic (Adnkronos) - "Se questa legislatura va a compimento i tempi tecnici ci sono. Io sono discretamente ottimista". Mauro Berruto ha spiegato che l'obiettivo di inserire lo Sport nella Costituzione potrebbe non essere così lontano. "Il 6 dicembre è stata una giornata storica. Per la prima volta, in campo neutro, al Coni, tutte le forze parlamentari hanno sottoscritto in maniera esplicita questa necessità: introdurre la parola Sport nella nostra Costituzione", ha spiegato il responsabile Sport del Pd a radio Immagina.

"Il paradosso sarebbe abbassare la guardia in virtù degli straordinari successi dell'estate, sarebbe un suicidio -ha detto ancora Berruto-. La situazione dello sport di base è tutt'oggi drammatica, sia in termini di difficoltà che nel numero di società che hanno chiuso, di tesserati che mancano. E' irrimandabile la generazione di un diritto, che significa politiche pubbliche che quel diritto tutelino".

Sulla strada da seguire, in Parlamento, Berruto ha spiegato: "E' stata proposta una soluzione, che è puntare sull'articolo della Costituzione già oggetto di revisione per l'ambiente, il 9. Si tratta di inserire la parola Sport, una soluzione semplice, lineare. Ci sono altre discussioni su altri articoli, il 32, 33, o 34 ma io ho chiesto di puntare sul 9, anche per portare lo Sport nei primi 12 articoli. Ora deve completarsi la procedura di modifica sull'ambiente, entro metà gennaio mi auguro che l'iter sia completato. Dopo di chè, forti di questo consenso, a ruota potrebbe essere proposta dalla commissione Affari istituzionali al Senato la modifica. La presiede il nostro senatore Parrini. Io sono discretamente ottimista".