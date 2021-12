Covid: Affinita (Moige), 'di fronte a green pass adolescenti su bus alziamo Bandiera bianca'

02 dicembre 2021 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - L'obbligo di green pass sui mezzi pubblici per gli adolescenti è una misura che "crea ulteriore disagio ai genitori già alle prese con i permessi retribuiti al 50% in caso di dad; con le spese non detraibili del terapista per il supporto psicologico; con gli orari differenziati di entrata a scuola; con l'aumento della povertà minorile familiare. Adesso si aggiunge il costo dei tamponi. E' ora di alzare la bandiera bianca!". Lo dice all'Adnkronos il direttore nazionale del Moige, Movimento italiano genitori, Antonio Affinita.