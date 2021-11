29 novembre 2021 a

Roma, 29 set (Adnkronos) - "Per la Commissione Europea il Natale potrebbe risultare offensivo o essere poco inclusivo? Nessun problema: ci pensiamo noi a celebrarlo. Vi aspettiamo dal 6 al 12 dicembre in Piazza Risorgimento a Roma, per Atreju 2021 - Il Natale dei Conservatori. Non mancate! #Atreju21". Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni.