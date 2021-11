Covid: Speranza, 'aumento significativo prime dosi, stimolo da misure messe in campo'

28 novembre 2021 a

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Le prime dose sono in crescita: venerdì sono state 28mila" mentre in genere stavano attorno alle 18mila. "C'è un incremento significativo su questo fronte nelle ultime giornate e penso che sia grazie alle misure che abbiamo messo in campo e che hanno prodotto un ulteriore stimolo alla vaccinazione. Questo è importante e positivo". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Festival de Il Foglio.