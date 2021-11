Infortuni: cade da un ponte in costruzione nell'Aretino, grave operaio 35enne

26 novembre 2021 a

Arezzo, 26 nov. - (Adnkronos) - Incidente sul lavoro in un cantiere per la costruzione del nuovo ponte sul Tevere a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Stamani intorno alle 8.30 nella zona industriale un operaio di 35 anni, residente a Caserta, è caduto dal trabattello da un'altezza di 5 metri, riportando vari traumi.

Il ferito è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso 1 all'ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti l'automedica, l'ambulanza della Croce Rossa, i tecnici della sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl e i vigili del fuoco