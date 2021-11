Violenza su donne: Scalfarotto (IV), 'lo Stato sempre al fianco di chi denuncia'

25 novembre 2021 a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - “Le donne vittime di violenza devono poter vivere in sicurezza. I numeri sono drammatici: mentre tutti gli altri reati violenti sono in calo da anni a questa parte, i femmincidi sono i soli crimini che restano una costante". , così in una nota il sottosegretario all'interno Ivan Scalfarotto.

"Come se uccidere una donna ogni tre giorni dovesse essere una macabra normalità di questo nostro Paese: è invece inaccettabile e il governo, che oggi ho avuto l'onore dì rappresentare in aula alla Camera nella ricorrenza della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sta mettendo in campo ogni provvedimento utile al contrasto della violenza di genere".

"A partire dal 'pacchetto donne' contenuto in manovra, una serie di misure che la ministra Bonetti ha giustamente evidenziato come una delle novità che agiscono sul fronte dell'indipendenza economica e del rafforzamento dei percorsi professionali, ma anche con la messa a sistema del piano nazionale antiviolenza, voluto dal governo Renzi e oggi reso strutturale".