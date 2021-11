Criptovalute: Barroso (Atani), 'facilitare l'accesso all'ecosistema'

25 novembre 2021 a

Roma, 25 nov. (Labitalia) - "Oggi centinaia di milioni di persone nel mondo utilizzano le criptovalute, noi di Atani vogliamo facilitare l'accesso all'ecosistema delle criptovalute e continuare a costruire una proposta di valore imbattibile che serva milioni di utenti". Lo afferma Paul Barroso, creatore insieme ad Haydeé Barroso, di Atani, piattaforma gratuita già presente in 30 paesi, nata con l'obiettivo di facilitare la scelta di investimento. Atani consente di fare trading su oltre 20 exchange di criptovalute in maniera semplice, veloce e sicura.

L'intuzione dei fondatori di Atani è stata, anzitutto, quella di semplificare in un'unica piattaforma all-in-one, una molteplicità di servizi e applicazioni per muoversi in un contesto molto frammentato, che rappresenta il primo ostacolo per i nuovi arrivati che ancora non comprendono appieno il settore. "Nel 2021 -dicono da Atani- l'adozione delle criptovalute è decollata a livello globale con un mercato stimato di 2.500 miliardi di dollari. Secondo il report di ChainAnalysis, infatti, l'utilizzo delle criptovalute è aumentato di 25 volte tra la fine del 2019 e la prima metà del 2021. In questo contesto, l'Italia non fa eccezione, visto che il 18% degli italiani dichiara di possedere Bitcoin, spinto dalla possibilità di investimenti economici più redditizi rispetto agli strumenti finanziari tradizionali".

Eppure, nel mondo delle criptomonete, l'incertezza è ancora alta, tanto che nel nostro paese appena l'8% del campione intervistato afferma di saperne molto sull'argomento, mentre uno su due, il 49%, dichiara di aver sentito o letto poco sul tema. In questo nuovo ecosistema digitale, in effetti, non è semplice muoversi: i rischi sono elevati e l'affidabilità delle fonti attraverso cui acquisire informazioni e gli operatori a cui rivolgersi per lanciarsi negli investimenti in criptovalute giocano un ruolo determinante. Tramite una sola interfaccia semplice e intuitiva disponibile su Pc per Windows, Mac e Linux e sui dispositivi mobili iOS e Android, Atani offre svariati servizi utili, come la possibilità di ricevere notifiche via e-mail, sms e persino telefonate in tempo reale, visualizzare grafici e movimenti dei prezzi, che consentono di muoversi agevolmente su oltre 20 exchange e supportano circa 1.500 criptovalute.