Spazio: Asi, consegnato da Leonardo telescopio Janus per missione europea Jiuce** (2)

09 novembre 2021 a

(Adnkronos) - Inoltre, il sistema catadiottrico del telescopio definisce un campo di vista rettangolare di 1.29° × 1.72° e permette di raggiungere la risoluzione spaziale di 7 metri, nella fase orbitale intorno a Ganimede a 500 chilometri dalla superficie, e di circa 10 chilometri per le immagini dell'atmosfera di Giove. Janus "permetterà dunque l'acquisizione di immagini multispettrali ad una risoluzione e con una estensione 50 volte migliore che in passato, garantendo notevoli passi in avanti nella conoscenza di questi mondi esotici" sottolinea l'Agenzia Spaziale Italiana.

"Dopo le ultime ispezioni e controlli congiunti da parte Esa, Asi, Inaf e Leonardo, Janus ha ottenuto il via libera per essere trasferito presso la sede Airbus di Tolosa, per essere integrato a bordo dello spacecraft nelle prossime settimane" conferma Raffaele Mugnuolo Capo Unità Usr - Satelliti Scientifici e per l'Esplorazione Robotica dell'Asi e responsabile per l'Agenzia del coordinamento del team Leonardo e dei partner internazionali per la realizzazione dello strumento Janus.

L'italiana Leonardo è responsabile industriale per la realizzazione dello strumento, con il contributo di sottosistemi dal Dlr di Berlino, Csic-Iaa di Granada e Cei-Open University di Milton Keynes. Le Agenzie Spaziali Italiana, Tedesca, Inglese - Asi, Dlr e Uksa- con il Ministero della Ricerca Spagnolo, sono i principali finanziatori del progetto. Janus è stata sviluppata da un team internazionale composto da Istituti e ricercatori situati in Italia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Francia, Usa, Giappone e Israele. Il team è guidato da Pasquale Palumbo, dell'Università Parthenope di Napoli, affiancato da Vincenzo Della Corte dell'Inaf-Iaps e include partecipanti anche da altri Istituti Inaf (Oapd, Oar e Oac), dal Cisas-Università di Padova e da altri istituti di ricerca e università.