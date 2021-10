Gruppo Cap presenta depuratori-bioraffinerie, modelli di circolarità

25 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Tredici incontri e una tavola rotonda per raccontare la rivoluzione del settore idrico all'insegna dell'economia circolare. Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, porta alla 25esima edizione di Ecomondo, l'evento di riferimento per la transizione energetica che si svolge alla Fiera di Rimini dal 26 al 29 ottobre, tutti i suoi progetti di simbiosi industriale.

Nella Tavola Rotonda 'Dalla linearità alla circolarità: simbiosi industriale e valorizzazione degli asset pubblici nella transizione green', il gestore del servizio idrico lombardo presenterà il modello dei depuratori-bioraffinerie, piattaforme integrate per l'economia circolare capaci di coniugare la gestione sostenibile dell'acqua con quella dei rifiuti e che nel territorio della Città metropolitana di Milano sono già realtà consolidate. In calendario il 28 ottobre alle 10, l'evento si terrà alla presenza dell'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo e del presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap Alessandro Russo, della presidentessa di Assimpredil Ance Regina De Albertis, e dei sindaci di Legnano e Cinisello Balsamo.

"La simbiosi industriale e l'economia circolare sono i concetti alla base di tutta la strategia di sviluppo sostenibile delle nostre infrastrutture e sono la premessa per una rivoluzione del settore idrico nel segno della circolarità - afferma Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap - Solo con il modello del sistema di rete che prevede sinergie con istituzioni nazionali e locali e con i partner pubblici e privati, possiamo costruire il servizio idrico del futuro seguendo gli obiettivi tracciati dalla rivoluzione green dettata dal Pnrr. Grazie a questi progetti stiamo mostrando come sia possibile creare una vera sinergia tra il mondo dell'acqua e quello dei rifiuti, trasformando infrastrutture pubbliche già esistenti in hub di economica circolare in grado di intercettare i flussi urbani e agricoli di materie organiche".

Sotto i riflettori le più recenti esperienze di ZeroC e Neutalia, portate per la prima volta all'attenzione da Andrea Lanuzza, direttore generale gestione di Cap e amministratore unico ZeroC, e Michele Falcone, direttore sviluppo strategico di Cap e presidente Neutalia. ZeroC nasce per gestire la Biopiattaforma di Sesto San Giovanni, il primo polo di economia circolare a 0 emissioni di carbon fossile, ora in costruzione, realizzato per trasformare i fanghi di depurazione e la Forsu in energia pulita e biometano. Neutalia è invece la società benefit fondata a luglio di quest'anno per dare vita a una svolta green nella governance del termovalorizzatore di Borsano, nell'alto milanese, grazie al network con Gruppo Amga e Agesp Spa, partner specializzati nella gestione dei rifiuti.

Nei 4 giorni della manifestazione l'azienda pubblica sarà presente a Ecomondo con altri 13 eventi per approfondire insieme al pubblico e agli addetti ai lavori strategie, tecniche innovative e progetti incentrati sulla simbiosi industriale fra il settore dei rifiuti e quello del ciclo idrico integrato a partire dalla valorizzazione degli asset pubblici esistenti. Il boost di risorse pianificate per i prossimi 10 anni da Cap, oltre 100 milioni di euro in aggiunta agli oltre 1.200 milioni previsti fino al 2033, servirà a potenziare il ruolo dei 40 depuratori-bioraffinerie distribuiti sul territorio per i quali è previsto un programma di produzione di biogas e biometano generati da rifiuti organici, provenienti dall'industria agro-alimentare dell'hinterland milanese. Sono nate in quest'ottica le sinergie industriali con Danone e con altri operatori della filiera alimentare e della Gdo con l'intento di ridurre gli sprechi alimentari. Tra gli ultimi progetti in ordine di tempo, l'accordo con Milano Ristorazione, in base al quale confluiscono nei biodigestori anaerobici presenti nel depuratore di Robecco sul Naviglio gli scarti alimentari prelevati dal centro di via Sammartini per diventare bioenergia e autoalimentare l'impianto, comportando benefici sul costo della bolletta per i cittadini e riduzione delle emissioni inquinanti.

Il 27 ottobre Alessandro Russo sarà inoltre uno dei protagonisti degli Stati Generali della Green Economy, l'evento annuale inserito nel programma di Ecomondo, in occasione della sessione plenaria internazionale dedicata al tema imprese e governi verso la neutralità climatica (9.30-13.00, Sala Neri 1).