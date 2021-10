Federcuochi, il 13 ottobre Festa nazionale del cuoco

11 ottobre 2021 a

Catanzaro, 11 ott. (Labitalia) - Mercoledì 13 ottobre centinaia di chef provenienti da tutta Italia sfileranno a Catanzaro in occasione della Festa nazionale del cuoco. Due giorni ricchissimi di iniziative, degustazioni a tema e incontri, organizzati dall'Unione regionale cuochi Calabria, dall'Associazione provinciale cuochi Catanzaro e dalla Federazione italiana cuochi, che vedranno protagonisti istituzioni, giornalisti del settore ed enti vicini alla categoria.

Un programma ricco di confronti e scambi che, nel giorno della nascita di San Francesco Caracciolo, Santo Patrono dei Cuochi, offre l'occasione per ritrovarsi e ripensare in modo nuovo l'offerta gastronomica e l'accoglienza territoriale nel periodo post-Covid, con iniziative di formazione a cura di grandi chef, laboratori e workshop per il coinvolgimento di professionisti e operatori del settore, ma anche di tanti giovani degli istituti alberghieri calabresi.

"Con la Festa del cuoco - dichiara il presidente Fic Rocco Pozzulo - la Federcuochi rende omaggio ad una categoria professionale che per 365 giorni all'anno, senza limiti d'orario, svolge con spirito di sacrifico e passione un lavoro impegnativo, per offrire ai propri clienti la straordinaria emozione di un piatto eseguito a regola d'arte. L'iniziativa della Federazione italiana cuochi è stata accolta con entusiasmo anche dalla Wacs, società mondiale degli chef, e attualmente si festeggia questa ricorrenza anche in molte altre nazioni".

Con l'occasione, si svolgerà presso il Teatro Politeama di Catanzaro il talk 'Modelli locali di gastronomia come nuove risorse territoriali del cibo e dell'accoglienza dopo la crisi pandemica', al quale parteciperanno, tra gli altri, il direttore Cna Gabriele Rotini, lo chef televisivo Alessandro Circiello, il direttore del dipartimento Agricoltura della Regione Calabria Giacomo Giovinazzo, il direttore del Fep Calabria Alessandro Zito e il direttore Agricoltura della Regione Basilicata Donato Del Corso. Confermata al Politeama anche la visita del Governatore della Calabria Roberto Occhiuto.

Inoltre, previste nelle varie piazze italiane manifestazioni, convegni e iniziative che celebrino adeguatamente questa ricorrenza del lavoro e della buona tavola.

"Senza mai dimenticare - conclude Pozzulo - la solidarietà verso i meno fortunati, portata avanti ogni giorno attraverso il nostro dipartimento Solidarietà emergenze".