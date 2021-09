Comuni: dal 28 al 30/9 Festival delle città, Ricci,'ruolo città determinante in Pnrr'

23 settembre 2021 a

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Dal 28 al 30 settembre il complesso del Pio Sodalizio dei Piceni a Roma aprirà le porte al Festival delle Città, il luogo in cui i Sindaci si confrontano con le istituzioni e la politica sul futuro dell'Italia, organizzato da Ali Autonomie Locali Italiane". Così il presidente nazionale Ali e sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che aprirà la kermesse martedì 28 settembre alle ore 17.

"'L'Italia veloce' -prosegue- è il titolo che abbiamo scelto per questa terza edizione perché il tema della velocità è la grande vera sfida dell'Italia nei prossimi mesi, per sconfiggere il virus e realizzare riforme e progetti previsti dal Pnrr spendendo bene e nei tempi richiesti le risorse del Next Generation EU. In questo contesto il ruolo delle città e dei Sindaci sarà determinante. Questa volta l'Italia deve davvero diventare un Paese più semplice e più veloce”.

Al Festival delle Città -si spiega in una nota- si parlerà di sviluppo, economia e riforme, mobilità sostenibile, infrastrutture e innovazione tecnologica, sicurezza e legalità, salute, vaccini e Green pass, Pubblica Amministrazione e lavoro. E ancora: cultura e sport, Mezzogiorno, riforme istituzionali, famiglia e pari opportunità. Tra i partecipanti la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, i ministri Elena Bonetti, Renato Brunetta Mara Carfagna, Luigi Di Maio, Enrico Giovannini, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese, Roberto Speranza".