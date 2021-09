Nucleare: Fontana, ‘Non è più quello di Chernobyl, dev'essere preso in considerazione'

15 settembre 2021 a

Milano 15 set. (Adnkronos) - "L'attuale nucleare è sicuro e green, non emette nessun tipo di sostanza inquinante, per cui può e dev'essere preso in considerazione”. Lo ha detto a Bergamo Tv il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, commentando le dichiarazioni del segretario della Lega Matteo Salvini che ha detto che non ci sarebbe alcun problema a realizzare una centrale nucleare nella regione.

“La ricerca e l'innovazione tecnologica continuano giorno dopo giorno e anche in quel campo la tecnologia ha fatto passi da gigante”, ha detto Fontana, esortando a capire che quello di oggi “non è più il nucleare di Chernobyl” e ad “avere il coraggio di spogliarci dalle ideologie e guardare la realtà”.

“Perché dobbiamo a priori escludere una possibilità che risolverebbe grandi problemi per il nostro Paese?”, si è chiesto il governatore della Lombardia, osservando che "tenuto conto non solo del rincaro delle bollette, ma anche del fatto che dipendiamo in maniera purtroppo preponderante per l'utilizzo dell'energia dall'estero, per cui le nostre bollette già prima dei rincari sono tra le più alte d'Europa, sia giusto - come sta facendo la Lega - studiare, approfondire e controllare per poter andare in questa direzione".