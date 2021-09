Milano: arrestato latitante internazionale, deve scontare 11 anni per bancarotta

15 settembre 2021 a

Milano, 15 set. (Adnkronos) - I carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno arrestato G. N., 39 anni, latitante internazionale destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nel 2018 dalla procura generale presso la corte d'Appello di Milano, dovendo espiare la pena di 11 anni di reclusione per associazione per delinquere, bancarotta, violazione della legge fallimentare e tentata estorsione.

L'arresto è avvenuto al termine di un'attività investigativa che ha tratto origine da uno spunto fornito dai carabinieri di Cusano Milanino, comune dove l'uomo è cresciuto. "Amante del denaro, delle belle donne e delle auto di lusso, conduceva uno stile di vita sfarzoso, cui non aveva rinunciato anche in regime di latitanza. Contiguo a personaggi di vertice della 'ndrangheta operativi nel milanese è stato anche coinvolto con esponenti apicali della famiglia Flachi in affari legati ad attività per il commercio di metalli ed alla gestione di alcuni locali notturni di Milano", lo descrivono gli investigatori.

Nel 2018 era stato fermato a Montecarlo ma, non trovando seguito la procedura di estradizione, era stato rilasciato, facendo nuovamente perdere le proprie tracce. Nella giornata di lunedì scorso, i militari della sezione Catturandi' del nucleo Investigativo di Milano lo hanno rintracciato e arrestato in un ufficio del centro, dove esercitava l'attività imprenditoriale nel campo del commercio dei materiali metallici in un'azienda intestata a terzi. Per il 39enne si sono aperte le porte della casa di reclusione di Opera.