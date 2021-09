M5S: Pavone a Renzi, 'noi non cerchiamo poltrone, pensi al suo partito'

15 settembre 2021 a

Milano, 15 set. (Adnkronos) - "Renzi come sempre ragiona sulle poltrone e parla di Movimento 5 Stelle alla ricerca di un posto. Noi invece vogliamo portare a Milano i nostri valori, dalla tutela del verde alla transizione ecologica, all'innovazione tecnologica". Lo afferma Layla Pavone, candidata sindaca a Milano per il Movimento 5 Stelle, rispondendo alle dichiarazioni di Matteo Renzi sul comportamento del M5S alle prossime elezioni comunali. "Parlare di valori con chi non ha mai rispettato la parola data è troppo complicato, Renzi continui a occuparsi del suo partito dello zero virgola e di poltrone", conclude Pavone.