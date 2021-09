15 settembre 2021 a

Milano 15 set. (Adnkronos) - Incidente sul lavoro a Caronno Pertusella, in provincia di Varese, intorno alle 13.30 di oggi. La vittima è un 32enne impiegato in un'autofficina di via Bach. A soccorrerlo automedica e ambulanza, intervenute nell'impianto di lavoro insieme a vigili del fuoco, carabinieri e Ats. L'uomo è stato trasportato in codice rosso a Niguarda con ustioni di secondo grado a gambe e braccia.