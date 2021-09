Salute donne traino ripresa post-Covid

14 settembre 2021 a

Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Donne protagoniste della ripresa post-Covid. Il tema della parità di genere è al centro delle più importanti agende politico-istituzionali, dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite fino alle 'priorità trasversali' del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) messo a punto dal Governo italiano. Cruciale in tutti gli scenari il tema della salute femminile, anche per le sue ricadute come volano per la crescita dell'economia. Secondo una ricerca condotta dall'Organizzazione mondiale della sanità, un'adeguata gestione della salute delle donne potrebbe contribuire con 12 trilioni di dollari al Pil globale nel 2040. E ogni dollaro speso in interventi per la salute riproduttiva, materna, neonatale e infantile, può generare 20 dollari in benefici economici.

In prima linea a raccogliere questa sfida come partner di istituzioni e autorità regolatorie c'è Organon, "prima azienda a livello globale che mette al centro della propria missione la salute femminile in ogni fase della vita: contraccezione, fertilità, menopausa", ricorda una nota. A seguito del lancio ufficiale avvenuto lo scorso giugno e con la quotazione alla Borsa di New York, oggi Organon Italia si è confrontata a Roma con tutti i principali stakeholder - istituzioni, società scientifiche, associazioni di pazienti e media - nel corso di un evento scientifico-istituzionale dedicato alle grandi sfide socio-sanitarie dei prossimi anni: parità di genere e salute femminile, sostenibilità, cronicità.

"La nostra aspirazione - afferma Alper Alptekin, presidente e Ad Organon Italia - è quella di essere qui e ora, per la salute di ogni donna, in ogni fase della sua vita, della sua famiglia e della comunità cui appartiene. La priorità cardine delle agende politico-istituzionali sono le nostre stesse priorità. Siamo pronti a lavorare insieme alle istituzioni in un modello virtuoso di partnership pubblico-privata, offrendo soluzioni terapeutiche e servizi innovativi per l'empowerment femminile in materia di salute riproduttiva, ascoltando al tempo stesso e cercando di rispondere ai più pressanti bisogni di salute che ancora oggi interessano tante donne in Italia e nel mondo".

La necessità di accelerare gli interventi per la tutela della salute delle donne nasce anche dai danni lasciati sul terreno dalla pandemia e dai ritardi accumulati in conseguenza a Covid-19. La ridotta capacità operativa delle strutture deputate (consultori, unità ginecologiche pubbliche) ha determinato una drastica contrazione dei servizi di tutela e cura della salute della donna: -54% di esami ginecologici, -34% di nuovi trattamenti, circa 130mila cicli contraccettivi in meno e un incremento medio di 45 giorni di attesa per una visita ginecologica.

Rispondere ai bisogni e alle necessità che impattano sulla vita quotidiana delle donne significa incidere positivamente anche sulle famiglie, dal momento che, secondo alcune stime, le donne guidano nell'80% dei casi le decisioni sulla salute familiare. Ma in Italia sono tanti gli ostacoli che rallentano la promozione della salute delle donne e la piena valorizzazione del contributo femminile alla società. La carenza di informazioni sulle possibili scelte contraccettive e la quasi totale assenza di programmi educativi sull'argomento limita l'accesso alla contraccezione, circoscritto ad appena il 16% delle donne in età fertile, relegando l'Italia al 26esimo posto in Europa per accesso e informazione alla contraccezione (Atlante europeo della contraccezione, European Parliamentary Forum 2021).

Lo scarso ricorso ai metodi contraccettivi è l'altra faccia del percorso a ostacoli verso un'adeguata pianificazione familiare, che penalizza le donne nelle loro scelte di vita: l'emergenza Covid ha peggiorato lo scenario della natalità in Italia, dove gli ultimi dati Istat mostrano, per il 2021, un calo del 3,8% delle nascite rispetto al 2020, nuovo minimo storico di nascite dall'Unità d'Italia. Un calo determinato non solo dalla pandemia, che ha provocato il completo lockdown dei centri di procreazione medicalmente assistita (Pma) per oltre 5 mesi, con un impatto di -1.500 nuovi nati con queste tecniche, ma anche dal ricorso tardivo delle coppie a tali centri a causa dei crescenti problemi di fertilità, che in Italia oggi interessano circa il 20% delle coppie (una su 5), rispetto al 10% di circa 20 anni fa.

Sebbene in aumento negli ultimi anni, un terzo dei trattamenti di Pma è eseguito in coppie in cui la donna ha più di 40 anni, con ricadute negative sul tasso di natalità. Riguardo all'accesso alla Pma, esistono forti disomogeneità a livello regionale, con una diversa distribuzione dei centri pubblici e privati convenzionati dal Nord al Sud, lunghe liste di attesa, ostacoli burocratici e la mancata definizione di un tariffario nomenclatore all'interno dei Lea per queste prestazioni.

Dalla salute delle donne a quella delle loro famiglie e delle comunità, le grandi sfide sono quelle della cronicità e della sostenibilità: in Italia sono 24 milioni i pazienti con malattie croniche non trasmissibili, tra cui tumori, patologie cardiovascolari e osteoarticolari, che assorbono circa l'80% del Fondo sanitario nazionale. Le malattie croniche non trasmissibili sono responsabili del 93,3% dei decessi e del 90,2% dei Daly (Disability-adjusted life year: valore che esprime il numero di anni persi a causa della malattia). L'emergenza Covid, impattando fortemente sull'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, ha minato la continuità terapeutica nella gestione territoriale delle malattie croniche. Al tema della cronicità si associa quello della sostenibilità e della gestione dei tumori, per garantire elevata qualità delle cure a tutti i pazienti che ne hanno bisogno e ridurre gli oneri finanziari a carico della sanità pubblica.

Anche su questi due fronti Organon si candida a lavorare in partnership con le istituzioni, grazie a un portfolio che abbraccia un concetto ampio di salute e che ai farmaci per la salute femminile affianca soluzioni terapeutiche sostenibili e di consolidata efficacia nella gestione delle patologie croniche a più alto impatto sociale - ipertensione, ipercolesterolemia, osteoporosi, osteoartrosi, asma, emicrania e dermatiti - e prodotti biosimilari in ambito oncologico per garantire l'accesso alle cure e alle terapie salvavita a tutti i pazienti che ne hanno bisogno.