Egitto: Cuppi (Pd), 'cittadinanza a Zaki, Italia non stia alla finestra'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Patrick Zaki è rinviato a giudizio. La prima udienza è oggi. Sono passati quasi due anni di detenzione preventiva. Due anni. Tempo durante il quale questo ragazzo è stato privato di tutto. È stato umiliato, gli è stato sottratto tempo che nessuno al mondo potrà ridargli". Così Valentina Cuppi, Presidente dell'Assemblea nazionale del Pd, in un post su Fb.

"E per aver fatto cosa? Niente. L'Italia non può e non deve rimanere alle finestra. Basta. Serve concedergli la cittadinanza italiana e serve farlo adesso. La sua tortura è una tortura che riguarda tutte e tutti noi e non possiamo sottrarci alla responsabilità di agire per tutelare i diritti umani di Zaki. Non facciamo calare il silenzio".